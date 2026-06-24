Καιρός: Εντείνεται η αστάθεια – Οι περιοχές που θα επιστρατευτούν οι ομπρέλες

Ο καιρός συνεχίζει τα... δικά του καθώς σήμερα η αστάθεια αναμένεται να ενταθεί, με περισσότερες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Τα φαινόμενα δεν θα περιοριστούν μόνο στα ορεινά, αλλά θα επηρεάσουν και πεδινότερες περιοχές. Παράλληλα, το μελτέμι θα παρουσιάσει μικρή εξασθένηση και οι ισχυρότεροι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικότερα τμήματα του Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 35 βαθμούς.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η γενική εικόνα των επόμενων ημερών παραμένει ευνοϊκή, καθώς οι θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να κυμαίνονται σε ανεκτά επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για επεισόδιο καύσωνα στη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά και στη Στερεά που θα επηρεαστούν ελάχιστα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και ενδέχεται να συνοδευτούν από τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά τμήματα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 34-36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 33-36, στα Επτάνησα από 18 έως 32-33 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 18 έως 30-32 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.