Καιρός: Έντονη αστάθεια με βροχές και καταιγίδες – Πού θα εκδηλωθούν φαινόμενα

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική νησιωτική χώρα, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη και το βράδυ θα περιοριστούν τα περισσότερα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα.

Στις υπόλοιπες περιοχές, το πρωί αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο νότιο Ιόνιο, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα στην Μακεδονία και Θράκη, και λίγα χιόνια στα βόρεια ορεινά. Στη συνέχεια όμως ο καιρός θα ανοίξει.

Αύριο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου, στα Δωδεκάνησα θα βρέχει μέχρι το πρωί, αλλά ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα, αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Το απόγευμα όμως στα δυτικά αναμένονται βροχές, και το βράδυ καταιγίδες σε όλη τη δυτική Ελλάδα, με τις βροχές να επεκτείνονται ανατολικότερα προς την υπόλοιπη χώρα μέσα στη νύχτα.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Το βράδυ ο καιρός από τα δυτικά θα αρχίσει να βελτιώνεται , με τις περισσότερες βροχές να περιορίζονται στα ανατολικά. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά κατά το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, αναμένονται βροχές και καταιγίδες οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα ανατολικά τμήματα της χώρας και από το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, και στα ορεινά της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά έως το μεσημέρι. Οι συγκεντρώσεις σκόνης θα είναι αυξημένες στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 0 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 13, στη Θεσσαλία από 6 έως 14, στην Ήπειρο από 2 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 13, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14, στις Κυκλάδες από 10 έως 14, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 15 και στην Κρήτη από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βόρειο Αιγαίο η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το πρωί, κυρίως στα νότια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις ενώ βροχές θα σημειωθούν έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.