Καιρός: Επανέρχονται τα 40αρια, επιμένει το μελτέμι

Καλός θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη όπου ξανά θα κυριαρχήσει το μελτέμι στο Αιγαίο.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα σε περιοχές όπου δεν επηρεάζονται από το μελτέμι και συγκεκριμένα σε τμήματα της δυτικής Ελλάδας θα κυριαρχήσει το κύμα ζέστης, με το θερμόμετρο να ξεπερνάει τοπικά στις συγκεκριμένες περιοχές τους 40 βαθμούς.

Ενισχυμένο θα παραμείνει το μελτέμι για τουλάχιστον μια εβδομάδα ακόμη, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι κι απόγευμα στα ορεινά. Ελαφρά αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης σε Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 21 έως 37, στη Θεσσαλία από 22 έως 37, στην Ήπειρο από 24 έως 40, στη Δυτική Στερεά από 23 έως 39, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 24 έως 38, στα νησιά του Ιονίου από 24 έως 38, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 24 έως 38, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 35 και στην Κρήτη από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των Δωδεκανήσων όπου οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Εξαίρεση αποτελούν οι θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Ζακύνθου όπου οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ ενώ έως το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς και προς το βράδυ σε νότιους ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου