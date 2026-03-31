Καιρός: Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Με άγριες διαθέσεις, βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας για τις δύο πρώτες ημέρες του Απριλίου, έρχεται η κακοκαιρία Erminio.

Τα πρώτα φαινόμενα θα αρχίσουν πάντως να εκδηλώνονται ήδη από σήμερα όπου ο καιρός θα επιδεινωθεί, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και οι άνεμοι θα φτάσουν τα 10 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Αττική.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα (31/3), η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου. Μέτριοι και τοπικά ισχυροί νότιοι άνεμοι αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, αρχικά αναμένονται βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα Επτάνησα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και τοπικά στα ορεινά της Κρήτης. Στη συνέχεια, θα επεκταθούν στα κεντρικά τμήματα της χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, και τοπικά στη Στερεά Ελλάδα και στην Εύβοια. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίο. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πιθανότητα για λίγες χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρική χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία 0 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 17, στην Ήπειρο από 1 έως 13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 1 έως 18, στην Πελοπόνησσο από 2 έως 16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 16 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν νωρίς το πρωί από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις απογευματινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά δυτικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιοι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ, αλλά στη συνέχεια θα στραφούν από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς.