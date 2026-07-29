Καιρός: Το επικίνδυνο μελτέμι «ρίχνει» την θερμοκρασία

Ο καιρός σήμερα έχει... ένα καλό και ένα κακό νέο. Η θερμοκρασία πέφτει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο, το μελτέμι θα είναι τέτοιο που ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών θα είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι έως και το Σάββατο, καθιστώντας τις συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών και υπογραμμίζοντας την ανάγκη αυξημένης προσοχής.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να αναμένονται ακραίες τιμές αντίστοιχες με αυτές που καταγράφονται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 16 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 17 έως 38-39 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλίας από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 38-40 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου (στα νότια του νησιού έως 35-36 βαθμούς Κελσίου), στα Επτάνησα από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 19 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου (τοπικά στη Ρόδο έως 38 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35-37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.