Καιρός: Επιμένει η αφρικανική σκόνη – Πού θα σημειωθούν λασποβροχές

Η συννεφιά και οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με το φαινόμενο να επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το επεισόδιο σκόνης είναι μέτριας έντασης, ωστόσο εντυπωσιάζει η γεωγραφική του έκταση, καθώς καλύπτει την χώρα από άκρη σε άκρη και θα διατηρηθεί και σήμερα.

Οι βροχές που θα σημειωθούν θα έχουν κατά τόπους χαρακτήρα και θα είναι ασθενείς, ενώ αναμένεται να εκδηλωθούν με τη μορφή «λασποβροχών», λόγω της παρουσίας της αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Από αύριο, ωστόσο, αναμένεται η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, καθώς θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι θα συμβάλουν στην απομάκρυνση της σκόνης.

Το Σάββατο ο καιρός αναμένεται αισθητά βελτιωμένος με καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα, σηματοδοτώντας το τέλος του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου 2026, αναμένονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πυκνότερες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες ασθενείς λασποβροχές κυρίως σε τμήματα της Βόρειας Ελλάδας. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 20-22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 6 έως 22-24, στην Ήπειρο από 13 έως 25-27 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 23-26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24-26 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-23 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 26-27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών έως βορειοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στην έξοδο του Κορινθιακού ισχυροί 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, ενώ σχετικά αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης. Υπαρκτή είναι η πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρης ασθενούς λασποβροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς.