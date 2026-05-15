Καιρός: Επιμένει η αστάθεια – Πού αναμένονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη.

Τα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα βόρεια και ορεινά ηπειρωτικά, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας λόγω των νοτιάδων.

Αύριο Σάββατο, ωστόσο, αναμένεται η πιο δύσκολη ημέρα, καθώς νέο βαρομετρικό χαμηλό θα φέρει περισσότερες βροχές και καταιγίδες, ενώ οι νοτιάδες θα μεταφέρουν σημαντικές ποσότητες αφρικανικής σκόνης. Το επεισόδιο σκόνης εκτιμάται πως θα είναι εντονότερο από το προηγούμενο, επηρεάζοντας κυρίως τη νότια χώρα, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια και καταιγίδες στην Κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 25, στη Θεσσαλία από 13 έως 28, στην Ήπειρο από 8 έως 24, στη Στερεά από 12 έως 28, στην Πελοπόννησο από 13 έως 25, στα Επτάνησα από 13 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 24, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 25 και στην Κρήτη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.