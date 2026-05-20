Καιρός: Επιμένει η αστάθεια – Σε ποιές περιοχές θα χρειαστούν ομπρέλες

Άστατος θα είναι ο καιρός και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες

Στα ανατολικά νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία – Θράκη και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στην αρχή του εικοσιτετραώρου τοπικές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας, φαινόμενα που έως το ξημέρωμα θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 26-28, στη Θεσσαλία από 9 έως 26-28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 25-28, στα Επτάνησα από 13 έως 23-24 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 23-25.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται αναμένονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Για το υπόλοιπο της ημέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 -27 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.