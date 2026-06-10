Καιρός: Επιμένει η αστάθεια – Τοπικές βροχές και καταιγίδες

Αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσει να χαρακτηρίζει τον καιρό τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews, Αναστασίας Τυράσκη.

Σήμερα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός το πρωί και ανάπτυξη νεφώσεων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Από την Παρασκευή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα ένα πιο οργανωμένο σύστημα από τα Βαλκάνια, το οποίο θα φέρει πιο εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, προβλέπονται τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα και πιθανόν στα νησιά του Κεντρικού Ιονίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και κεντρικά τμήματα τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 13 έως 27 βαθμούς), 18 έως 33 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 30 βαθμούς στην Κρήτη, 18 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 29 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές-βορειοδυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση, ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά περιμένουμε την Τετάρτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteο, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και στα ανατολικά πρόσκαιρα μέτριοι 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.