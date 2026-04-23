Καιρός: Επιμένει η «φθινοπωρινή παρένθεση» - Πού θα βρέξει σήμερα

Ακόμα πιο φθινοπωρινός θα είναι ο καιρός σήμερα, με βροχές, πιο χαμηλές θερμοκρασίες και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές, κατά βάση μέτριας έντασης, αναμένονται σε όλη τη χώρα, πλην των βορειοδυτικών τμημάτων, Ήπειρο, δυτική Μακεδονία, Κέρκυρα αλλά και της Θράκης, όπου ο καιρός θα είναι καλύτερος μέσα στη μέρα.

Πρόσκαιρες καταιγίδες αναμένονται στη Μακεδονία, στο βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega, Χριστίνα Ρήγου. Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στα νότια, αφήνοντας με βελτιωμένο καιρό την υπόλοιπη χώρα.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή παντού.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου 2026, αναμένονται πυκνές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στα νότια αφήνοντας στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας τοπικές νεφώσεις. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Αιγαίο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν αλλά παράλληλα θα επηρεάσουν και την Κρήτη. Μετά το απόγευμα λίγες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νότια.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από 6 έως 19, στη Δυτική Στερεά από 11 έως 20, στην Ανατολική Στερεά από 9 έως 17, στην Πελοπόννησο από 8 έως 18 στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 16, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 19 και στην Κρήτη από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το πρωί θα στραφούν σε βόρειους ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το πρωί 4 έως 6 μποφόρ. Ιδιαίτερα στο Βόρειο Ιόνιο το μεσημέρι και απόγευμα θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το απόγευμα. Στην συνέχεια θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις και βροχές έως το μεσημέρι. Στην συνέχεια θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.