Καιρός: Επιμένει η κακοκαιρία στα δυτικά και βόρεια – Έρχεται νέα επιδείνωση

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός σήμερα, κυρίως στα Δυτικά και Βόρεια της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, αναμένεται μερική εξασθένηση των φαινομένων στα δυτικά, κυρίως λόγω απουσίας καταιγίδων, ωστόσο οι βροχές θα συνεχιστούν, έστω με μειωμένη ένταση. Μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Βόρεια Ελλάδα.

Αύριο και τη Δευτέρα προβλέπεται γενική βελτίωση του καιρού. Ωστόσο, η ανάπαυλα για τη Δυτική Ελλάδα θα είναι σύντομη, καθώς από την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται νέος κύκλος ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά και νοτιοδυτικά θα παρουσιάσουν ενίσχυση. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 22, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά από 12 έως 19, στην υπόλοιπη Στερεά από 13 έως 22, στην Πελοπόννησο από 12 έως 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 22, στις Κυκλάδες από 16 έως 22, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σταδιακά σε δυτικούς ίδιας έντασης.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές έως νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου.