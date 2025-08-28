Καιρός: Επιμένει το ισχυρό μελτέμι, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα με τα κύρια χαρακτηριστικά του να είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αλλά και η διατήρηση των ισχυρών βόρειων ανέμων στο Αιγαίο και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Το ισχυρό μελτέμι θα παραμείνει στο Αιγαίο και αύριο ενώ σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο, από το απόγευμα του Σαββάτου πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται στα βορειοδυτικά της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Τα φαινόμενα εκεί έως το πρωί της Κυριακής. Στο υπόλοιπο της Κυριακής θα βρέξει πρόσκαιρα και στη Μακεδονία. Από Δευτέρα ξανά αίθριος καιρός με τη θερμοκρασία στα ηπειρωτικά στους 34 με 36 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 28 Αυγούστου, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 27-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 31-33, στη Θεσσαλία από 17 έως 32-34, στην Ήπειρο από 16 έως 32-33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 32-34 και τοπικά στα δυτικά και νότια έως 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 28-30 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30-32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κυρία κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.