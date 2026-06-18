Καιρός: Επιμένει και σήμερα η αστάθεια – Ενισχύονται τα μελτέμια

Επιμένει, αν και σε πιο περιορισμένο γεωγραφικό εύρος, η αστάθεια του καιρού και σήμερα. Παράλληλα θα αρχίσουν να ενισχύονται σταδιακά και τα μελτέμια στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την μετεωρολογο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η αστάθεια θα εξακολουθήσει να υφίσταται στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο η σταδιακή ενίσχυση των βορείων ανέμων θα αρχίσει να περιορίζει τη γεωγραφική της έκταση.

Αρχικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά τμήματα, όπου θα εκδηλώνονται τοπικά φαινόμενα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και στη Θράκη. Τα εντονότερα φαινόμενα φαίνεται να εντοπίζονται προς την Πελοπόννησο.

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η επικινδυνότητα για πυρκαγιές, καθώς οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι ξηραίνουν τη βλάστηση και επιταχύνουν την εξάπλωση μιας ενδεχόμενης εστίας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα τμήματα της χώρας, όπου τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών ήταν γενικά πιο περιορισμένα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν, κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα στα ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 18 έως 33, στη Θεσσαλία από 19 έως 32, στην Ήπειρο από 16 έως 31, στη Στερεά από 18 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 32, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 19 έως 33, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 30, και στην Κρήτη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές έως βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα βόρεια 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.