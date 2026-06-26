Καιρός: Επιμένει το μελτέμι, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Με το γνώριμο μοτίβο των τελευταίων ημερών θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας, ενώ στο Αιγαίο θα κυριαρχήσουν η ηλιοφάνεια και το μελτέμι, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά. Το Σάββατο θα εκδηλωθούν μόνο λίγες τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει κατά τόπους τους 36 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας όμβρους ή τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους στα ορεινά ενδέχεται να είναι έντονα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34-36, στη Θεσσαλία από 17 έως 34-36 και τοπικά 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 18 έως 33-35 και τοπικά 36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 32-34 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 31-33 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα νότια πελάγη τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται λίγες νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.