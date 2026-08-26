Καιρός: Επιμένει ο καύσωνας, ενισχύονται τα μελτέμια

Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή αυτή περίοδος του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή «ανάσα» προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανηφόρα.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καύσωνας έχει ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο και τα θερμά χαρακτηριστικά του θα παραμείνουν για αρκετές ακόμη ημέρες.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από την εξέλιξη της πρόγνωσης, και οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυλήσουν με υψηλές θερμοκρασίες, καθώς δεν διαφαίνεται άμεσα σημαντική αλλαγή του σκηνικού.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν μπόρες.

Κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, ενώ τις νυχτερινές ώρες οι ελάχιστες στα αστικά κέντρα θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 19 έως 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 22 έως 36-38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 23 έως 39 βαθμούς, στην Ήπειρο από 20 έως 36-37 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 23 έως 37-39 βαθμούς και τοπικά έως 40 βαθμούς, στα Επτάνησα από 24 έως 35-36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 23 έως 32-35 βαθμούς, στην Κρήτη από 26 έως 35 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη μέχρι 37, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 39 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές, με εντάσεις 4 με 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.