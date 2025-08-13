Καιρός: Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι και σήμερα με φόντο τα πύρινα μέτωπα

Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι και σήμερα, την ώρα που μεγάλα πύρινα μέτωπα μαίνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόσγνωση του καιρού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια βόρειοι 3 με 5 και στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη Εύβοια και την ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα κυρίως στη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Καστελλόριζο βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.