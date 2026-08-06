Καιρός: Επιμένουν τα μελτέμια και οι υψηλές θερμοκρασίες

Οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρότητα της ατμόσφαιρας και οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση φωτιάς και τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της EΡT Αναστασία Τυράσκη, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού σήμερα θα είναι το ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο, το οποίο φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, σε συνδυασμό με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίζουν κατά τόπους τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά και χαμηλά επίπεδα σχετικής υγρασίας.

Αύριο οι άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση, περιοριζόμενοι στα 6 μποφόρ, ωστόσο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας και πάλι τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται το Σαββατοκύριακο, καθώς προβλέπεται μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με τοπικές μέγιστες τιμές έως και 39 βαθμούς, ενώ από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή το μελτέμι θα ενισχυθεί εκ νέου και θα επηρεάσει περισσότερο και τις ηπειρωτικές περιοχές.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 33 βαθμούς), 21 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς Κελσίου), 21 έως 36 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 23 έως 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 23 έως 37 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 23 έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα (στην Ανατολική Ρόδο έως τους 36 βαθμούς Κελσίου).

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα τις απογευματινές ώρες από βορειοδυτικές διευθύνσεις σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια και ανατολικά θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ, με πρόσκαιρη εξασθένηση μετά το απόγευμα.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς.