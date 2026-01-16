Καιρός: Επιστρέφει η αστάθεια – Σε ποιες περιοχές θα ανοίξουν οι ομπρέλες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Η ημέρα θα ξεκινήσει χωρίς φαινόμενα και με λίγες νεφώσεις, ωστόσο τις πρωινές ώρες η αυξημένη σχετική υγρασία θα ευνοήσει την εκδήλωση ομίχλης σε αρκετές περιοχές, κυρίως ηπειρωτικές αλλά και θαλάσσιες.

Από το απόγευμα και μετά αναμένεται ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων στα βορειοανατολικά της χώρας, σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βόρειο Αιγαίο, όπου θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Εκεί θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται πολύ ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Το Σαββατοκύριακο το σκηνικό αλλάζει πιο αισθητά, με ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους σε όλη τη χώρα, που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Οι άνεμοι αυτοί θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένες νεφώσεις σε περιοχές όπως η κεντρική και δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος και το βόρειο Αιγαίο.

Εκεί αναμένονται τοπικές, κατά διαστήματα συνεχόμενες βροχές, ενώ με την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας θα εκδηλωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά. σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, από την Κυριακή και προς τη Δευτέρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν κάτω από τους 10 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με ισχυρό παγετό στη Βόρεια Ελλάδα, σηματοδοτώντας την επιστροφή σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στα Επτάνησα, στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, δίνοντας ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες από τα βορειοανατολικά θα αυξηθούν. Βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, βαθμιαία στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο, και από το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά. Χιόνια θα πέσουν σε ορεινά τμήματα, αλλά προς το βράδυ χιονόπτωση θα εκδηλωθεί και σε πεδινά τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί στα ορεινά και στα βόρεια ηπειρωτικά θα εκδηλωθεί παγετός. Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία και στο οροπέδιο του Νευροκοπίου από -6 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 11-13, στην Ήπειρο από 2 έως 12-13 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 0 έως 13-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 4 έως 13-14, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 4 έως 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 2-3 μποφόρ, ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 4-5 μποφόρ και το βράδυ στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά ασθενείς άνεμοι διαφόρων διευθύνσεων, αλλά από το απόγευμα θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 3-4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν τοπικά στα 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες το απόγευμα θα αυξηθούν και προς το τέλος της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Τη νύχτα θα χιονίσει στην Πάρνηθα. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και από το απόγευμα βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που προοδευτικά θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς με εντάσεις και από το απόγευμα ανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.