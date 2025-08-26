Καιρός: Επιστρέφουν τα μελτέμια και οι τοπικές καταιγίδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι αυξημένες νεφώσεις και οι ενισχυμένοι βοριάδες ενώ επανέρχονται οι τοπικές βροχές και οι καταιγίδες.

Ωστόσο, τα φαινόμενα δε θα είναι μεγάλης έντασης και διάρκειας, και αργά το απόγευμα θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά, και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 30 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια, 32-33 στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά. Στους 29 βαθμούς οι μέγιστες τιμές σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη, και έως 33 στα Δωδεκάνησα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν δίνοντας από το μεσημέρι και μετά όμβρους ή βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και πιθανώς της Μακεδονίας. Πρόσκαιροι όμβροι ή τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν ενδεχομένως και σε περιοχές των Επτανήσων.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 28-29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 30-32, στη Θεσσαλία από 15 έως 32-34, στην Ήπειρο από 17 έως 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 32-34, στα Επτάνησα από 18 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 30-32 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ.

Στον νομό Αττικής, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32-33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, με πιθανότητα παροδικών όμβρων ή πρόσκαιρης καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29-30 βαθμούς.