Καραμήτρου: «Δεν το έκανα για τα λεφτά» - Αποκάλυψε τον λόγο που έφυγε από το OPEN

«Εγώ δεν φεύγω για τις προτάσεις και τα λεφτά», τόνισε η Μίνα Καραμήτρου, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Studio στις 3», μιλώντας για τον λόγο που έφυγε από τον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

«Το θέμα δεν ήταν επαγγελματίκο, δεν είχα απολύτως κανένα παράπονο από το OPEN. Ήταν ένα τελείως προσωπικό θέμα που προέκυψε, για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», ξεκαθάρισε η δημοσιογράφος.

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«Είπα πως δεν μπορώ να το προσπεράσω, οπότε είπα να κάνω κάτι άλλο, να ανοίξω μια νέα πόρτα και επειδή μου αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά.. είναι η φιλοσοφία της ζωή μου αυτή», συμπλήρωσε.

Τότε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος ρώτησε την γνωστή δημοσιογράφο αν της νοιάζει αν θα υπάρχει κάποια άλλη πρόταση, πριν κλείσει την πόρτα σε κάτι. Η ίδια απάντησε:

«Δεν κοιτάζω τις σιγουριές, δεν μπορώ εγώ, αν νιώσω ότι με στριμώξεις δεν αισθάνομια καλά.. επίσης κάτι που είχα από πολύ μικρή.. θέλω να μου αιτιολογείς, δεν θέλω να μου απαγορεύσεις κάτι. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», είπε με αυστηρό ύφος η Μίνα Καραμήτρου.