Καιρός: Έρχεται διήμερο με αρκετές βροχές και πτώση θερμοκρασίας - Τι θα γίνει στην Αθήνα

Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, ο οποίος θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρότι βρισκόμαστε στον δεύτερο μήνα της άνοιξης, ξεκινά από σήμερα. Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του το μεσημέρι της Τρίτης (21/04), αναφέρει ότι από σήμερα αναμένεται μεταβολή, με βροχές και τοπικές καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά σε Μακεδονία και Θράκη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή αυτή θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες και θα συνοδευτεί από πτώση της θερμοκρασίας. Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν το βράδυ σε ορισμένες περιοχές και να συνεχιστούν έως το πρωί της επόμενης ημέρας, λόγω της διέλευσης ψυχρού μετώπου. Παρότι έχει δοθεί έμφαση στις χιονοπτώσεις στα ορεινά, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι εκτεταμένες βροχές του επόμενου διημέρου και η προσωρινή πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, με τη μέγιστη θερμοκρασία να κυμαίνεται γύρω στους 14-15 βαθμούς Κελσίου, πριν ακολουθήσει σταδιακή άνοδος.

Παρόμοια εικόνα αναμένεται και στην Αθήνα, με λιγότερες βροχές αλλά πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη, όπου θα φτάσει περίπου τους 17 βαθμούς Κελσίου.