Έρχεται «ψυχρή εισβολή» το τετραήμερο: «Βουτιά» ο υδράργυρος - Πού θα πέσουν χιόνια

Η πρώτη σημαντική ψυχρή εισβολή του 2026 φαίνεται πως «κλειδώνει», σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια.

Το επόμενο τετραήμερο αναμένεται έντονα χειμωνιάτικο, με θυελλώδεις ανέμους, κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σάββατο: Άνεμοι και καταιγίδες

Η κακοκαιρία ξεκινά με ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Στα δυτικά προβλέπονται καταιγίδες, ενώ χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους σε ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, ακόμη και γύρω στα 650 μέτρα.

Κυριακή – Τρίτη: Βουτιά 12 βαθμών και χιονοπτώσεις

Από την Κυριακή, η ψυχρή εισβολή κορυφώνεται:

Η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση έως και 12°C.

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδη επίπεδα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινά, ημιορεινά αλλά και σε χαμηλά υψόμετρα (0–600 μ.) σε:

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Σποράδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Τι θα γίνει στην Αττική

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι τα χιόνια θα εντοπίζονται κυρίως στα ορεινά τη Δευτέρα. Για χαμηλότερα υψόμετρα είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή πρόγνωση, με το σενάριο «να ψάχνουμε τη νιφάδα με το κυάλι» να θεωρείται πιο πιθανό προς το παρόν.

Η πρώτη ψυχρή εισβολή του 2026 αναμένεται δυναμική, με έντονο χειμωνιάτικο σκηνικό σε μεγάλο μέρος της χώρας. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν η Αττική θα δει κάτι περισσότερο από χιονόνερο στα χαμηλά.