Καιρός: Έρχεται κρύο με θερμοκρασίες κάτω από τα φυσιολογικά - Πότε θα βρέξει

Μπορεί το Σαββατοκύριακο (14-15/3) ο καιρός να θυμίζει άνοιξη και να προσφέρεται για βόλτες, όμως ο καιρός ετοιμάζεται να δείξει το άλλο του πρόσωπο. Σύμφωνα με την νέα ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, το σκηνικό αλλάζει άρδην από τη νέα εβδομάδα, φέρνοντας παρατεταμένες βροχές και τσουχτερό κρύο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, μετά από ένα ήπιο διήμερο με τη θερμοκρασία στα φυσιολογικά επίπεδα, η περιοχή μας μπαίνει σε έντονη «καιρική κινητικότητα».

Πως θα κινηθεί η κακοκαιρία - Τα 2 κομβικά σημεία

Επιστρέφουν οι βροχές την Δευτέρα (16/3), οι οποίες αναμένεται να χτυπήσουν κυρίως τη δυτική και νότια Ελλάδα.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι παραπάνω από αισθητή. Ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά 5-6 βαθμών κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Ο μετεωρολόγος είναι καθησυχαστικός όσον αφορά την ένταση της κακοκαιρίας, καθώς δεν διαφαίνεται κάποιο ακραίο φαινόμενο.

Στην ανάρτηση του αναλυτικά αναφέρει:«Με καλό καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο. Η θερμοκρασία θα βρεθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα.

Απο τη Δευτέρα 16/3 η περιοχή μας αποκτά καιρική κινητικότητα με βροχές οι οποίες μπορεί κατά διαστήματα να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα και δείχνουν να είναι πιο πολλές στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Επιπλέον αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας από την προσεχή Τετάρτη και για λίγες ημέρες.Ο υδράργυρος θα βρεθεί 5-6 βαθμούς κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Προς το παρών κάτι ακραίο δεν φαίνεται για την συγκεκριμένη περίοδο. Ωστόσο την άνοιξη όπως εχουμε πει η πρόγνωση χρειάζεται μετριοπάθεια και συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η φύση της εποχής ευνοεί τις γρήγορες και συχνά απρόβλεπτες αλλαγές».