Καιρός: Πού Έπεσαν πάνω από 100 χιλιοστά βροχής το τελευταίο τετραήμερο - Νέα κακοκαιρία «χτυπά» από Δευτέρα

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, μετά το «διάλειμμα ζέστης» αυτό το Σαββατοκύριακο, νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται από Δευτέρα (6/10).

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση του στο Facebook, έκανε λόγο για «νέο βαρομετρικό χαμηλό» από το βράδυ της Κυριακής.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανάρτηση: « Αρκετοί τόνοι νερού έπεσαν το τελευταίο διήμερο στη χώρα μας. Στους Παξούς, στη Δράμα , στη Χαλκιδική και στο ανατολικό Αιγαίο η ποσότητα βροχής ξεπέρασε τους 100 τόνους ανά στρέμμα.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός και σε στεριά και σε θάλασσα με περιορισμένα φαινόμενα ενώ θα ανέβει η θερμοκρασία.

Από το βράδυ της Κυριακής 5/10 νέο οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά θα διασχίσει τη χώρας δίνοντας αρκετές βροχές στις περισσότερες περιοχές μέχρι και την Τετάρτη. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Επιπλέον θα πνεόυν και πολύ ισχυροί βοριάδες και θα ξαναπέσει η θερμοκρασία», αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Καιρός: 123 χιλιοστά η μέγιστη καταγεγραμμένη βροχόπτωση το τελευταίο τετραήμερο

Η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας μέχρι και την Παρασκευή (4/10) άφησε μεγάλα ύψη βροχής.

Αυτή είναι η συνολική αθροιστική βροχόπτωση το τετραήμερο 1-4/10/2025 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στη Θάσο, όπου έπεσαν 123 χιλιοστά βροχής. Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν επίσης σε περιοχές της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας, όπου αρκετοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν υψηλές τιμές.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 14 σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν συνολική βροχόπτωση άνω των 100 χιλιοστών στο τετραήμερο.

Συνολική αθροιστική βροχόπτωση το τετραήμερο 1-4/10/2025 από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών



