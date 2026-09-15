Καίτη Γαρμπή: Η μάνατζέρ της απαντά για το σχόλιό της στον Ρέμο - «Ο Μαζωνάκης θα ντρεπόταν για σας»

Τη δική της τοποθέτηση στο σάλο αρνητικών σχολίων σε βάρος της Καίτης Γαρμπή, έκανε η μάνατζέρ της, Πόπη Καπάνταη.

Τα τελευταία 24ωρα κύμα σχολίων έρχεται προς την Καίτη Γαρμπή με αφορμή παλιά αποσπάσματα από δηλώσεις της για τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε συνδυασμό με την πρόσφατη εμφάνισή της στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

@parapolitika 🎤 Απρόοπτο για την Καίτη Γαρμπή στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Η τραγουδίστρια είχε μόλις αποχαιρετήσει το κοινό και, καθώς πήγαινε να αποχωρήσει από τη σκηνή, γλίστρησε και έπεσε. 🎶 🎥@sdnagr / Instagram #parapolitikagr #ΚαίτηΓαρμπή #ΑντώνηςΡέμος #Θεσσαλονίκη #Συναυλία ♬ πρωτότυπος ήχος - Parapolitika.gr

Ανεβάζοντας ένα βίντεο με τα διάφορα αυτά αποσπάσματα, η μάνατζερ της τραγουδίστριας διαψεύδει κατηγορηματικά οποιαδήποτε υπόνοιά της προς τον εκλιπόντα συνάδελφό της.

Διαβάστε επίσης: «Μας έφαγαν»: Ατύχημα επί σκηνής για την Καίτη Γαρμπή στη συναυλία του Ρέμου

«Η ντροπή έχει ντραπεί με αυτά που γράφετε και με αυτά που πιστεύετε. Ούτε και εσείς λοιπόν κατανοείτε πως δεν υπάρχει κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Αναφέρθηκε στον συνάδελφο της όπως έκανε από πάντα! Και ο ίδιος ο Μαζωνάκης θα ντρεπόταν για λογαριασμό σας μετά από την άψογη συνεργασία που είχε μαζί της», έγραψε η Πόπη Καπάνταη, απαντώντας σε σχόλιο που της έγινε κάτω από το βίντεό της.

«Ατυχές είναι που έχει συνδεθεί με τον εκλιπόντα η όλη ιστορία. Έχει συνεργαστεί μαζί του – άψογα – σε σεζόν που όλοι περάσατε υπέροχα και έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια πολλές φορές. Τώρα ξαφνικά κλειδώσατε πως τον προσέβαλε για μια φράση που τη λέμε όλοι», σημειώνει κάτω από άλλο σχόλιο.

«Εάν ακόμα δεν έχετε καταλάβει πως δεν υπήρχε κακή πρόθεση στην κουβέντα της και ήταν απλά ο τρόπος που έχει εκφραστεί πολλές φορές για τον συνάδελφο της», είπε και πρόσθεσε:

«Η έλλειψη κοινής λογικής και ενσυναίσθησης, η παράνοια και η υποκρισία, η κακία και το μίσος σε αυτή τη χώρα έχουν φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα! Είναι άρρωστο πια όλο αυτό! Ήμαρτον!».