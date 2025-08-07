Καιρός: Έρχονται ισχυροί άνεμοι Παρασκευή και Σάββατο - Η εξέλιξη έως τον Δεκαπενταύγουστο

Οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν αισθητά για τις ημέρες του Αυγούστου που διανύουμε και σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση έρχονται άνεμοι στη χώρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, σήμερα 7/8 οι συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα Βόρεια Βαλκάνια και τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι ευνοϊκές για να επικρατήσουν στη χώρα μας βόρειοι άνεμοι με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο).

Κατά τα άλλα, οι πιθανότητες εκδήλωσης απογευματινής αστάθειας είναι λίγες και περιορίζονται στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς.

Το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο (8/8 και 9/8), θα ενισχυθούν οι βορειοανατολικοί άνεμοι οι οποίοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ.

Ο κύριος Ζιακόπουλος συμπληρώνει αναφορικά με όσους θέλουν να ταξιδέψουν: «Με αυτήν την εξέλιξη, είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα και καλό είναι όσοι έχουν προγραμματίσει κάποιο θαλασσινό ταξίδι να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία. Περιττό να πούμε ότι με αυτές τις συνθήκες ο κίνδυνος πρόκλησης και εξάπλωσης φωτιάς θα είναι πολύ υψηλός και πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί.

Καιρός: Τι προβλέπεται για Δεκαπενταύγουστο

Αναφορικά με την προοπτική του καιρού, από την Κυριακή (10/8) και τουλάχιστον ως τον Δεκαπενταύγουστο δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια πρώτη πρόγνωση τα μελτέμια θα συνεχιστούν με αυξομειώσεις στην έντασή τους και η ζέστη θα είναι αισθητή ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα.