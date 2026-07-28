Ο υδράργυρος ξεπέρασε και πάλι τo φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου σήμερα Τρίτη 28/7, με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοβείου Αθηνών / meteo.gr έως τις 14:30 το μεσημέρι, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας αγγίζοντας τους 41,2°C, ενώ ακολούθησε η Πλώρα Ηρακλείου με 40,3°C.

Πολύ κοντά στο ορόσημο των 40 βαθμών βρέθηκε και η Σπάρτη με 39,8°C, ενώ υψηλές πτήσεις σημείωσε ο υδράργυρος στο Καστελλόριζο με 38,8°C, στον Μυστρά Λακωνίας με 38,6°C, στη Λίνδο με 38,3°C, στην Ωλένη Ηλείας με 38,2°C και στο Ελαφονήσι Χανίων με 38,1°C. Στην Αθήνα, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται στα Πατήσια με 36,9°C.

Η καυτή αυτή ημέρα ήρθε σε συνέχεια μιας εξίσου ζεστής Δευτέρας, κατά την οποία σημειώθηκαν θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλίας, την Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Λαγουβάρδος: «Υποχωρούν οι θερμοκρασίες, ενισχύονται οι άνεμοι – Προσοχή για πυρκαγιές και ναυσιπλοΐα»

Από αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ριζικά καθώς η θερμοκρασία εισέρχεται σε τροχιά σταδιακής υποχώρησης. Tο κύριο χαρακτηριστικό για το υπόλοιπο της εβδομάδας θα είναι οι πολύ ενισχυμένοι βοριάδες που θέτουν τις αρχές σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού.

Για τις υψηλές θερμοκρασίες της Δευτέρας και της Τρίτης, όπως λέει στο Orange Press Agency ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, «δεν μπορούμε να μιλήσουμε για καύσωνα τόσο λόγω της έντασης όσο και της διάρκειας, αλλά είναι ένα διήμερο με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες αρκετά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα».

Ο ίδιος τονίζει ότι «από την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί προς τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και Πέμπτη και Παρασκευή το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι πολύ ενισχυμένοι βοριάδες», με το μελτέμι να πνέει ιδιαίτερα σφοδρό. Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, οι άνεμοι «θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ, επομένως θέλει προσοχή και για την ναυσιπλοΐα, ειδικά αυτή την εποχή που οι άνθρωποι κινούνται με μικρά σκάφη τους κοντά στις θάλασσες, αλλά και για τις φωτιές».

Παράλληλα, ο κ. Λαγουβάρδος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μέσω του Orange Press Agency για το μέτωπο των δασικών πυρκαγιών, προειδοποιώντας ότι «την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων η ανατολική και νότια χώρα θα έχει υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας για δασικές πυρκαγιές».

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η υγρασία που άφησαν πίσω τους οι πρόσφατες βροχοπτώσεις αποτελεί ήδη παρελθόν, σημειώνοντας ότι «η νεκρή καύσιμη ύλη, όπως οι πευκοβελόνες και τα ξυλαράκια, υγραίνονται μεν εύκολα, όμως και ξηραίνονται πολύ γρήγορα. Επομένως μια με δύο ημέρες μετά τις βροχές, με την άνοδο της θερμοκρασίας, αποτελούν ξανά καύσιμη ύλη».

Η αναλυτική πρόγνωση μέχρι το Σάββατο

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, φτάνοντας τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 34 με 35 στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη, και τους 30 με 32 βαθμούς στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η έντασή τους θα αγγίξει τα 7 με 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να μην παρουσιάζει κάποια αξιόλογη μεταβολή.

Για την Παρασκευή 31 Ιουλίου, ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, χωρίς να αλλάξει σημαντικά το επίπεδο της θερμοκρασίας.

Τέλος, το Σάββατο 1 Αυγούστου ο γενικά αίθριος καιρός θα συνοδεύεται από πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και την Κρήτη με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση στα 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας ωστόσο τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος θα παραμείνει σταθερός στα επίπεδα των προηγούμενων ημερών.