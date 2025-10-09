Καιρός: Εξασθενούν οι βοριάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα καθώς η φθινοπωρινή αστάθεια – για την ώρα – υποχωρεί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Χρυσόστομο Παρανό, για σήμερα Πέμπτη μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές ή/και μπόρες πάνω από το Αιγαίο που γρήγορα μέσα στην ημέρα θα σταματήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 21 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και τους 22 με 23 στα νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.

Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 23 με 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, βροχές αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις..

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 18-20, στη Θεσσαλία από 6 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 10 έως 20-21 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Ισχυροί δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ θα επικρατήσουν στην περιοχή του Καστελόριζου.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.