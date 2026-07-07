Καιρός: Εξασθενούν σταδιακά οι άνεμοι, ανεβαίνει ο υδράργυρος, έρχονται 40αρια

Με ξηρό και ζεστό καιρό συνεχίζει να κυλά η εβδομάδα αλλά και με ανέμους που φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ και προκαλούν αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Όπως τονίζει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτα Ζιακοπούλου, πολλές περιοχές θα είναι στο πορτοκαλί και σήμερα Τρίτη (07/07), δηλαδή σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου.

Μεταξύ αυτών θα είναι σχεδόν ολόκληρη η Κρήτη, η Σάμος και η Ικαρία ενώ η Αττική θα παραμείνει στο κίτρινο και η Θεσσαλονίκη θα πάρει μια μικρή «ανάσα» και δεν θα βρεθεί σε κατηγορία «3» μετά από αρκετές ημέρες.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, ορισμένα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στο ενδεχόμενο σημαντικής ανόδου της θερμοκρασίας μετά τις 14 Ιουλίου, με πολύ θερμές αέριες μάζες να επηρεάζουν τη χώρα και πιθανές μέγιστες θερμοκρασίες κοντά ή και πάνω από τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, το χρονικό διάστημα είναι ακόμη μεγάλο και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ούτε για την ένταση ούτε για τη διάρκεια ενός πιθανού επεισοδίου ζέστης. Οι επόμενες ημέρες θα δώσουν πιο αξιόπιστη εικόνα.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, κατά μήκος της Πίνδου και πιο τοπικά στα ορεινά της Πελοποννήσου. Όσο πιο ανατολικά κινούμαστε, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι συνεχίζουν να εξασθενούν σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 6 έως 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου δεν θα ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα είναι αισθητά ασθενέστεροι, έως 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά λόγω της υποχώρησης του μελτεμιού. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, στα δυτικά έως 36 βαθμούς και τοπικά λίγο υψηλότερα, ενώ στα ανατολικά και στο Αιγαίο θα παραμείνει πιο συγκρατημένη εξαιτίας των ενισχυμένων βοριάδων.