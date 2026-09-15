Καιρός: Το φθινόπωρο είναι εδώ – Σε ποιες περιοχές θα χρειαστούν ομπρέλες

Νέος γύρος βροχών και γενικότερα πιο άστατων καιρικών συνθηκών. Αρχικά αναμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο και βαθμιαία οι βροχές θα επεκταθούν από τη Μακεδονία και νοτιότερα, με έμφαση στα δυτικά τμήματα της χώρας. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Ιονίου, ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματα, καθώς και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, οι συγκεκριμένες περιοχές θα βρίσκονται πιο κοντά στη ζώνη επιρροής του βαρομετρικού χαμηλού και γι’ αυτό υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για πιο οργανωμένα φαινόμενα. Ανοιχτά του Ιονίου, μάλιστα, τα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν ιδιαίτερα ισχυρές καταιγίδες, καθώς η περιοχή θα βρίσκεται πιο κοντά στην κυκλοφορία του χαμηλού. Μέρος αυτών των καταιγίδων φαίνεται να επηρεάζει, με μικρότερη όμως ένταση, τη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τα νοτιότερα τμήματα του Ιονίου, καθώς και την Κρήτη. Επομένως, αυτές οι περιοχές χρειάζονται λίγο μεγαλύτερη προσοχή.

Ωστόσο, όλα θα εξαρτηθούν από την τελική τροχιά του χαμηλού. Τέτοιου είδους συστήματα παρουσιάζουν σημαντική προγνωστική αβεβαιότητα, τόσο ως προς την ακριβή πορεία τους όσο και ως προς την ένταση των φαινομένων που τελικά θα προκαλέσουν.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στη Νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 29 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.