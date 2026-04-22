Καιρός: Φθινόπωρο για λίγο με βροχές και καταιγίδες - Πρόγνωση Μαρουσάκη για την Αττική

Ένα διήμερο διάλειμμα της καλοκαιρίας αναμένεται να δούμε τις επόμενες ημέρες, καθώς το σκηνικό του καιρού θα αλλάξει ραγδαία, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Ο μετεωρολόγος του ΟΡΕΝ, Κλέαρχος Μαρουσάκης, ανέφερε πως αυτό το «φθινοπωρινό διάλειμμα» ξεκινά από σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου και αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες, επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Όπως είπε, από το μεσημέρι και το απόγευμα της Τετάρτης 22/4, αναμένονται βροχές στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. «Πρόκειται για μια διαταραχή η οποία σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατοπίζεται από τα Βαλκάνια προς τη χώρα μας. Δηλαδή, ψυχρότερες αέριες μάζες, ψυχρότερος αέρας θα αρχίσει να μετατοπίζεται πιο νότια για να βρεθεί πάνω από τη χώρα μας με αποτέλεσμα σιγά σιγά ο καιρός να γίνεται πιο άστατος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μαρουσάκης: Από την Παρασκευή ξανά άνοιξη

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο καιρός αναμένεται να ομαλοποιηθεί από την Παρασκευή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας με εξαίρεση το νότιο-νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου θα παραμείνει άστατος και μέσα στο σαββατοκύριακο.

Την Πέμπτη, το κύμα αστάθειας μετατοπίζεται πιο νότια, επηρεάζοντας κυρίως την περιοχή της Πελοποννήσου, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

«Δύο 24ωρα θα έχουμε αυτόν τον άστατο καιρό», τόνισε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης και πρόσθεσε: «Από Παρασκευή περιορίζεται η φθινοπωρινή παρένθεση στα πιο νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας και επανέρχεται η άνοιξη στις υπόλοιπες περιοχές».