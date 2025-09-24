Καιρός: Φθινόπωρο την Παρασκευή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας - Πιθανή επιδείνωση με Rex Block

Τέλος το καλοκαίρι, καθώς από την Παρασκευή ο καιρός αλλάζει, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κάτω από τις μέσες τιμές του Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται επιδείνωση, με το φαινόμενο Rex Block να κάνει πιθανόν την εμφάνισή του.

Όπως αναφέρει η μετωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη, η μέση θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 23 και 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και πιο χαμηλά, ενώ θα ενισχυθούν οι βορριάδες.

Αυτό συμβαίνει, καθώς ο αντικυκλώνας εμποδιστής που κάλυπτε τον ελλαδικό χώρο, κινείται ανατολικότερα και έχει δημιουργηθεί μία διάταξη όπου ένα βαρομετρικό χαμηλό έχει επικαθίσει στην Ιταλία, δίνοντας έντονα φαινόμενα, ενώ προς το Σαββατοκύριακο θα κινηθεί βορειοανατολικότερα, επηρεάζοντας και τη χώρα μας.

Μάλιστα, στο Ιόνιο το Σάββατο θα υπάρξουν έντονα καιρικά φαινόμενα, λόγω της θερμής θάλασσας και της υγρασίας, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.