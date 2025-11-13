Καιρός: «Γλυκό» κρύο, ήλιος, ψιχάλα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις περιοχές που θα βρέξει

Στο ίδιο μήκος κύματος θα κινείται η χώρα μέχρι την επόμενη Τρίτη (18/11), καθώς ο ήπιος καιρός «υπογραμμίζεται» από ένα πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, όπως εξήγησε σήμερα (13/11) ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος του OPEN τόνισε αρχικά ότι κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτές τις ημέρες θα είναι η ηλιοφάνεια, οι ομίχλες το πρωί και το βράδυ και οι χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές νωρίς το πρωί.

Σήμερα, Πέμπτη, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα με μόνη παραφωνία τα νότια παραθαλάσσια τμήματα όπου θα έχουμε κάποιες συννεφιές και ενδεχομένως ασθενείς βροχές.

Καιρός: Οι «παρενθέσεις» κακοκαιρίας

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι και θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ σε ό,τι αφορά στις θερμοκρασίες, σήμερα θα ξεκινήσουμε ακόμα και με υπό του μηδενός στη βορειοδυτική και βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα.

Σταδιακά η θερμοκρασία θα ανέβει και είναι χαρακτηριστικό των ημερών το μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος μέσα στην ημέρα, το γεγονός δηλαδή ότι ξεκινάμε πολύ χαμηλά και στη συνέχεια ο υδράργυρος ανεβαίνει στους 15 και 20 βαθμούς.

Στην Αττική, αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες, ωστόσο τις πρώτες πρωινές ώρες κάθε ημέρας, το κρύο θα είναι αισθητό. Αργά το μεσημέρι, αρκετά τμήματα του νομού θα σημειώνουν θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης αναμένεται ηλιόλουστος καιρό. Ξεκινά με μονοψήφιες θερμοκρασίες, όμως όσο περνά η ώρα, ο υδράργυρος θα ανέβει έως τους 19 βαθμούς.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες θα είναι οι τοπικές ομίχλες, κάτι που σημαίνει ότι ειδικά οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλός ο καιρός και περιμένουμε να ανοίξει ο δρόμος για πιθανή κακοκαιρία από την ερχόμενη Τρίτη.

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου νωρίς το πρωί.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά τοπικά μέχρι το μεσημέρι 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου.