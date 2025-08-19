Μενού

Καιρός: «Χειμωνιάτικα» ύψη βροχής στο κέντρο της Αθήνας - Πού έβρεξε περισσότερο στην Αττική

Από τον Φεβρουάριο είχε να πέσει τόση βροχή στην Αθήνα. Η κατανομή στην Αττική.

βροχή Αθήνα
Βροχή στην Αθήνα | In Time / Γιώργος Ζάχος
Βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τρίτη (19/08) στην ηπειρωτική χώρα, με τα σημαντικότερα ύψη βροχής να σημειώνονται στην Πελοπόννησο, τη Θράκη, την Ήπειρο, την Αττική, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, στο κέντρο της Αθήνας καταγράφηκαν 15,8 χιλιοστά βροχής μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, ενώ σημαντικά ύψη βροχής παρατηρούμε σε κεντρικά, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού. Σημειώνεται ότι βροχή άνω των 10 χιλιοστών στο κέντρο της Αθήνας (Γκάζι) εχει να καταγραφεί απο τις 3 Φεβρουαρίου 2025.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στην Αττική από τους 93 σταθμούς του  δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στην ευρύτερη περιοχή.

βροχή Αθήνα

