Καιρός: «Μύρισε» Φθινόπωρο με βροχές και καταιγίδες στην Αθήνα - Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται στη χώρα, ενώ ξαφνική μπόρα σημειώθηκε και στο κέντρο της Αθήνας, «πιάνοντας» κατοίκους και επισκέπτες απροετοίμαστους.

Η μπόρα ξεκίνησε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης και εξελίχθηκε σε καταρρακτώδη βροχή που έπληξε και άλλα σημεία της Αττικής.

Για σήμερα, η ΕΜΥ προβλέπει πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και σποραδικές καταιγίδες από το πρωί στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 34.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για την Τετάρτη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στην ανατολική Στερεά, τη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 33 με 34 και στις Σποράδες και στις Κυκλάδες τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.