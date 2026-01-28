Καιρός: Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές και τοπικές καταιγίδες

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα για τις περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και των Επτανήσων με μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στα δυτικά της Πελοποννήσου και στη Μακεδονία και Θράκη αναμένονται μόνο τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega , Γιάννη Καλλιάνο, βροχοπτώσεις δεν αναμένονται στην Εύβοια, σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, της ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη και στις Σποράδες.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις αλλά και ανοίγματα στον ουρανό ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις και ανοίγματα στον ουρανό, ωστόσο από το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, αναμένονται νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια αλλά και στην υπόλοιπη χώρα κατά διαστήματα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στο Ιόνιο και ενδεχομένως στα ορεινά Πελοποννήσου και στην Κρήτης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -4 έως 8 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12, στη Θεσσαλία από 1 έως 14, στην Ήπειρο από 0 έως 13, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 15, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 15, στις Κυκλάδες από 9 έως 15, στα Δωδεκάνησα από 11 έως 16 και στην Κρήτη από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως σταδιακά έως το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το πρωί θα στραφούν σε νότιους 4 έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου.