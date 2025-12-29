Καιρός: «Χειμωνιάτικο σκηνικό» με παγετό και πτώση θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για Πρωτοχρονιά

Για πτώση της θερμοκρασίας έκαναν λόγο οι μετεωρολόγοι, και όπως όλα δείχνουν εισέβαλε «ψυχρή μάζα» από σήμερα το πρωί (29/12).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κα θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους.

Επίσης αναμένονται τοπικές βροχές βροχές στις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο.

Καιρός: Τι ισχύει για Πρωτοχρονιά

Με αρκετό κρύο θα «κάνουμε ρεβεγιόν» καθώς και την παραμονή, και 1η Ιανουαρίου 2026 θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, την Τρίτη (30/12) και την Τετάρτη (31/12) θα έχουμε εκ νέου βροχές, κυρίως όμως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.