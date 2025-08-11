Καιρός: Hot-Dry-Windy έως την Τετάρτη - Επιστρέφουν οι άνεμοι μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Τους 41 βαθμούς Κελσίου ενδέχεται να αγγίξει η θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι και παρατεταμένη ξηρασία αναμένεται να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού έως και την Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025.

Οι συνθήκες «Hot-Dry-Windy», όπως ονομάζονται, ενισχύουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε και εμφανίστηκαν τα πρώτα έντονα φαινόμενα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι τα μελτέμια θα παρουσιάσουν εξασθένηση από την Τετάρτη έως και τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο, αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

«Το μελτέμι θα επιμείνει τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο και στη Νότια Εύβοια – Καβοντόρο τις επόμενες δύο ημέρες, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ και ανεβάζοντας τον δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς στο επίπεδο 4», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

Αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός, με βόρειους ανέμους να επικρατούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν στα δυτικά τα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα κυμαίνονται από 5 έως 7 μποφόρ.

Τοπικά, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, στο Κεντρικό Αιγαίο, τη Νότια Εύβοια και την Ανατολική Αττική, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν και τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα, με τα δυτικά ηπειρωτικά να καταγράφουν τις υψηλότερες τιμές, φτάνοντας έως και τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 36 με 38 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 35 και 37 βαθμών. Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.