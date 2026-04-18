Καιρός: Η αφρικανική σκόνη φεύγει, οι τοπικές βροχές επιμένουν

Μπορεί ο καιρός σήμερα να παραμένει άστατος αλλά η βελτίωση θα είναι αισθητή!

Η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, ενώ μόνο στα Δωδεκάνησα ενδέχεται να επιμείνουν λίγες πρωινές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και στα ορεινά.

Αύριο Κυριακή προβλέπεται τυπικά ανοιξιάτικη, με πολύ ήλιο το πρωί και λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω, περιοριζόμενοι στα νοτιοανατολικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου 2026, θα επικρατήσει άστατος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν. Βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε ορεινά τμήματα. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης στην Ανατολική Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, με σταδιακή υποχώρηση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 19-21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 7 έως 20-22, στην Ήπειρο από 10 έως 22-23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 7 έως 23-24, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 23-26 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 23-25 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 10 έως 20-22 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιότερα τμήματα οι άνεμοι γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στην περιοχή της Κέρκυρας ισχυροί 6 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τμήματα 6 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν παροδικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.