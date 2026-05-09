Καιρός: Η αφρικανική σκόνη φεύγει, τα 30αρια έρχονται

Βελτιωμένος σε ότι αφορά την αφρικανική σκόνη θα είναι ο καιρός σήμερα αφού το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν γρήγορα στα ανατολικά, ενώ στη βόρεια χώρα θα παραμείνει μόνο μια περιορισμένη αστάθεια με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει, φτάνοντας το Σάββατο τους 27 με 28 βαθμούς στα νότια, ενώ στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 30άρια.

Αύριο, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μόνο μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η νέα άνοδος της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά είναι πιθανό να φτάσει ακόμη και τους 32 με 33 βαθμούς, δημιουργώντας πλέον καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026, προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 12 έως 25, στην Ήπειρο από 11 έως 24, στη Θεσσαλία από 12 έως 27, στη Στερεά από 13 έως 28, στην Πελοπόννησο από 13 έως 25, στα Επτάνησα από 14 έως 23, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Aιγαίου από 12 έως 24, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 12 έως 27 βαθμούς και στην Κρήτη από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο και από νότιες διευθύνσεις στην υπόλοιπη χώρα 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου.