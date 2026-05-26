Καιρός: Η άνοιξη επέστρεψε – Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας

Αισθητή θα είναι από σήμερα η βελτίωση του καιρού, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά κυρίως στη βόρεια χώρα.

Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα βόρεια ορεινά, αλλά και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου τις θερμές ώρες της ημέρας.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη Τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και τοπικά ενδέχεται να επιμείνουν έως και τις βραδινές ώρες στη βόρεια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, ιδιαίτερα στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα, όπου τοπικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα προς την κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να δούμε θερμοκρασίες ακόμη και 32 βαθμών Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, νεφώσεις θα εκδηλωθούν στα περισσότερα τμήματα της χώρας, ενώ βροχές κατά τόπους αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας, της Θράκης κατά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν τις βραδινές ώρες. Χαμηλές συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, ενώ υψηλές θα είναι οι συγκεντρώσεις γύρης από ελιά κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 12 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 31, στην Ήπειρο από 12 έως 30 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 27, στα Επτάνησα από 15 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 16 έως 28 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τις πρωινές ώρες, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι αναμένεται να στραφούν σε βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς στο Βόρειο Αιγαίο, και με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά έως και 5 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται, τοπικά να φτάσουν έως και 4 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά του νομού κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ από βορειοδυτικές διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς.