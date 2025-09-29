Καιρός: Η εκτίμηση Κολυδά για «νεροποντή» - 90% πάνω από το κανονικό οι βροχές

Ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, άνοιξε τη σημερινή του πρόγνωση για τον καιρό με την παροιμία «Ο μήνας χάνει τα νερά, ο χρόνος δεν τα χάνει», προειδοποιώντας για την νέα ανατροπή με ισχυρές βροχές σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του αναμένεται κακοκαιρία τύπου Π, ενώ τα συστήματα που φτάνουν από την Ιταλία αναμένεται να φέρουν έντονα φαινόμενα Πέμπτη και Παρασκευή.

Οι βροχές θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια τμήματα, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

☔"Ο ΜΗΝΑΣ ΧΑΝΕΙ ΤΑ ΝΕΡΑ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΤΑ ΧΑΝΕΙ"

(ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ.

✅Καλημέρα και καλή εβδομάδα . Με πολλές βροχές θα κυλήσει ο καιρός εως και τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος και σε επίπεδα που ξεπερνούν το 80 με 90% πάνω από τα κανονικά, ιδίως στα Δυτικά τα… pic.twitter.com/6jYe5wyzJV — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 29, 2025

Καιρός - Πού θα βρέξει τις επόμενες ημέρες

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σήμερα (29/9) ανά τη χώρα. Από το απόγευμα σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα το πρωί στα νότια νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 24 βαθμούς, μόνο στα νότια θα φτάσει τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη (30/9) σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Τετάρτη (1/9) στα Δωδεκάνησα θα σημειωθεί γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικάθα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στονοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.