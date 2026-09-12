Καιρός: Η πρόγνωση για τον Οκτώβριο με βάση 400 σενάρια - Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Θερμότερος από τις κανονικές για την εποχή τιμές αναμένεται να κυμανθεί ο ερχόμενος Οκτώβριος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου και αναλύθηκαν από το meteo.gr.

Με βάση τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το 82% των σεναρίων δείχνει ότι η μέση θερμοκρασία του Οκτωβρίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (με περίοδο αναφοράς τα έτη 1993-2016). Η μέση τιμή του συνόλου των 400 σεναρίων τοποθετεί τη θερμοκρασιακή απόκλιση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο +1.08 °C.

Meteo.gr

Αναλυτικότερα, οι πιθανότητες για τις θερμοκρασιακές αποκλίσεις κατανέμονται ως εξής:

Θετικές αποκλίσεις:

25% πιθανότητα για απόκλιση μεταξύ 0 και 1 °C.

37% πιθανότητα για απόκλιση μεταξύ 1 και 2 °C.

20% πιθανότητα για θερμότερες αποκλίσεις άνω των 2 °C.

Αρνητικές αποκλίσεις:

13% πιθανότητα για απόκλιση μεταξύ 0 και -1 °C.

5% πιθανότητα για απόκλιση άνω του 1 °C χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η τάση για αυξημένες θερμοκρασίες δεν περιορίζεται μόνο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την ήπειρο. Θετικές αποκλίσεις άνω των 0.75 °C αναμένονται σχεδόν παντού, ενώ σε περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης οι τιμές εκτιμάται ότι θα φτάσουν έως και τους +1.5 °C πάνω από τα κανονικά επίπεδα.

Meteo.gr

Η πρόγνωση βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από 8 διεθνή κέντρα πρόγνωσης:

ECMWF (Ευρωπαϊκό Κέντρο)

UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο)

Meteo-France (Γαλλία)

NCEP (ΗΠΑ)

DWD (Γερμανία)

CMCC (Ιταλία)

JMA (Ιαπωνία)

BOM (Αυστραλία)

Τα στοιχεία αυτά παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας για την Κλιματική Αλλαγή Copernicus (C3S) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως επισημαίνει το meteo.gr, οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις εμπεριέχουν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας και σκοπός τους είναι η εκτίμηση της γενικής τάσης στη μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

Οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις σε ημερήσια και τοπική βάση, λόγω της επίδρασης μεμονωμένων καιρικών συστημάτων, ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση μηνιαία απόκλιση της ευρύτερης περιοχής.

Όσον αφορά τον περασμένο Αύγουστο, η πραγματική μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκε στο +1.50 °C. Η εκτίμηση αυτή επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο του 2026, η οποία προέβλεπε μέση τιμή σεναρίων στο +1.24 °C.

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού από σήμερα

Την πρώτη φθινοπωρινή διάθεση δείχνει ο καιρός από σήμερα καθώς το ψυχρό μέτωπο που ξεκίνησε από την βορειοανατολική Ευρώπη κατεβαίνει χαμηλότερα και θα επηρεάσει και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη μετερεωλόγο του ΕΡΤnews, Αναστασία Τυράσκη, βροχερό θα είναι το σκηνικό από το μεσημέρι σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, με τα φαινόμενα να επεκτείνονται αργότερα προς Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές της κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας.

Οι νοτιοανατολικές περιοχές, το Αιγαίο και η Κρήτη δεν θα επηρεαστούν άμεσα και θα διατηρήσουν ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει τους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τη μεταβολή, η σημερινή μέρα παραμένει ζεστή, με δυτικό‑βορειοδυτικό ρεύμα που ανεβάζει τη θερμοκρασία σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει 36-37 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ η θερμοκρασία θα δροσίσει λόγω της εποχής.

Την Κυριακή ο καιρός γίνεται άστατος με νεφώσεις και σποραδικές βροχές σε Ιόνιο, ηπειρωτικά και βόρειο Αιγαίο. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς, σύντομες βροχές. Οι άνεμοι στρέφονται σε βοριάδες, μεταφέροντας πιο δροσερές αέριες μάζες.

Η Δευτέρα και η Τρίτη συνεχίζουν με νεφώσεις και σποραδικές βροχές, βοριάδες έως 6 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας: 25-28 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, έως 30 στα νότια.