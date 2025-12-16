Καιρός: Ηλιοφάνεια αλλά και βοριάδες που θα κάνουν έντονο το κρύο

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές συννεφιές στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια και στην Κρήτη.

Σταδιακά και από τα δυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Mega Χριστίνα Ρήγου, θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, που θα επεκταθούν ανατολικότερα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Τα μεγαλύτερα διαστήματα με ήλιο και γενικά πιο καθαρός ουρανός, αναμένονται στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα. Ομίχλες θα δημιουργηθούν νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, και τοπικά η ορατότητα, θα είναι περιορισμένη.

Το κρύο θα παραμείνει ήπιο, καθώς η θερμοκρασία δε θα αλλάξει σημαντικά και θα κυμανθεί το μεσημέρι έως 14 στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, 16-17 στις υπόλοιπες περιοχές και έως 20 βαθμούς οι μέγιστες στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο 3-4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα πνέει βοριάς, πιο ενισχυμένος, σε εντάσεις 5, τοπικά και 6 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στη δυτική, κεντρική και βόρεια θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 9-10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -3 έως 12-14, στη Θεσσαλία από -2 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από -1 έως 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών έως νοτιοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15-16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς.