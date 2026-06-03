Καιρός: Ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές μπόρες – Πού θα «επιστρατευτούν» οι ομπρέλες

Με γενικά αίθριο καιρό, καλοκαιρινές θερμοκρασίες και λίγες μόνο τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη. Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ από την Πέμπτη προβλέπεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού στη βόρεια και κεντρική χώρα.

Σήμερα, γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πολύ περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 9 έως 28 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 11 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 10 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στη Κρήτη από 11 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές-βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου.