Καιρός: Ηλιοφάνεια και νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 23 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και τους 24 στα νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη βορειοδυτικοί, 4 με 5 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Χρυσόστομο Παρανό, ο αίθριος καιρός θα διατηρηθεί και αύριο Σάββατο, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στη χώρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 βαθμούς στα βόρεια και τους 24 με 25 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 21-23, στη Θεσσαλία από 6 έως 23-24 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-23 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23-25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22-23 βαθμούς.