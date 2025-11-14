Καιρός: Ηλιοφάνεια και νέα (μικρή) άνοδος της θερμοκρασίας

Καλός αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένονται στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα Επτάνησα και στις βόρειες περιοχές της Κρήτης.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες 2-3 μποφόρ στις γύρω θαλάσσιες περιοχές.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία να κυμαίνεται από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες 2-3 μποφόρ στον Θερμαϊκό.

Αύριο αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ενώ την Κυριακή αναμένονται πολύ καλές καιρικές συνθήκες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, προβλέπεται ηλιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Τοπικά παγετός θα σημειωθεί στη Βόρεια Ελλάδα νωρίς το πρωί.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς), 4 έως 20 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 19 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 1 έως 16 βαθμούς), 14 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 13 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Καρπάθιο Πέλαγος ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από βόρειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά στο Νότιο Ιόνιο έως 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βόρεια τμήματα περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς.