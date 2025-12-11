Καιρός: Ηλιοφάνεια, καλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές

Βελτιωμένος σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη.

Λίγες νεφώσεις αναμένονται στα δυτικά, ηπειρωτικά και Επτάνησα, αλλά και στην κεντρική Μακεδονία, Θράκη, στη βόρεια Κρήτη και στα νησιά του βορειανατολικού Αιγαίου.

Στις υπόλοιπες περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega Γιάννη Καλλιάνο, αναμένονται μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο, στην Εύβοια, στην Κρήτη και στο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Σποραδικές πρόσκαιρες βροχές θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και ενδεχομένως στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες μόνο νεφώσεις κατά τόπους. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -1 έως 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 3 έως 15, στην Ήπειρο από 3 έως 16, στην Στερεά από 2 έως 17, στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 17, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 6 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 17 και στην Κρήτη από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αλλά και προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου.