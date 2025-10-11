Καιρός: Ηλιοφάνεια, λίγες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές θα παραμείνει ο καιρός έως τουλάχιστον την επόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Ο καιρός θα διατηρηθεί σχεδόν αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 22 με 25 βαθμούς το μεσημέρι και σχετική ψύχρα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και σε άλλες ορεινές ή ημιορεινές περιοχές.

Το σκηνικό του καιρού, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να αλλάξει ραγδαία από την ερχόμενη Τετάρτη οπότε και ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα «επισκεφθεί» τη χώρα μας θα φέρει πολλές βροχές, καταιγίδες αλλά και... χειμωνιάτικες θερμοκρασίες.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς κατά βάση βροχές. Στην υπόλοιπη αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες με λίγες τοπικές νεφώσεις, αλλά προοδευτικά στις Σποράδες και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν δίνοντας ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι στις Σποράδες και προς το βράδυ κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-24 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια τμήματα 6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με μικρή εξασθένηση.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ από το βράδυ λίγες ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανοικτά του Θερμαϊκού ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.