Καιρός: Ηλιοφάνεια, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

Σήμερα Τρίτη το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι πολύ ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πιθανότητα μόνο για λίγες πρόσκαιρες μπόρες στα βορειοανατολικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, οι βοριάδες θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Πολύ ενισχυμένοι θα είναι και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, με τις ριπές να ξεπερνούν κατά τόπους ακόμη και τα 100 km/h. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς την Τρίτη αναμένεται και η κορύφωση της έντασης των βοριάδων στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν πρόσκαιρα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 33-35 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 34-36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 34-37 και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς, στα Επτάνησα από 19 έως 33-35 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 32-34 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιοι οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά τμήματα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33-34 βαθμούς Κελσίου.